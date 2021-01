FC Utrecht wil niet langer FC Remise zijn

Voetbal

ADO-doelpuntenmaker Boy Kemper onthult ’geheim van zijn schoenen’

Met een zondagsschot bezorgde Boy Kemper ADO Den Haag uit bij RKC Waalwijk de eerste driepunter in het nieuwe jaar. De ludieke wijze waarop de Volendammer dat vierde met ploeggenoot Michiel Kramer – zijn voeten omhoog houdend – had een achtergrond. „Ik had namelijk de schoenen van Michiel aan...”