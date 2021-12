Merel van Dongen vraagt vriendin ten huwelijk op middenstip bij Ajax

Van Dongen leerde haar inmiddels verloofde uit Spanje kennen bij de Amsterdamse club, waar de twee enkele seizoenen samen speelden.

„We zijn teruggegaan naar De Toekomst, de plek waar we elkaar voor het eerst ontmoetten en waar je me voor het eerst een panna gaf. Het is echter vooral de plek waar ik verliefd op je werd. En nu wil ik een Toekomst met jou. Ik hou van je”, schreef Van Dongen (28) op haar Instagram-pagina.

Van Dongen en Romero wonen tegenwoordig in Madrid, waar de Nederlandse voetbalt voor Atlético Madrid. Eerder kwam de linksbenige verdedigster in Spanje uit voor Betis Sevilla. Romero besloot in 2020 te stoppen met voetballen. Ze is tegenwoordig werkzaam als arts.