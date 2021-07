Max Verstappen had ‘raar gevoel’ in kwalificatie

Alleen Lewis Hamilton was sneller dan Verstappen in de Britse kwalificatie. Het zorgt ervoor dat de Brit zaterdag tijdens de sprintrace vanaf de eerste plek start, met de Nederlander naast hem. In die sprintrace wordt de startopstelling voor de Grand Prix op zondag bepaald. Ook verdient de top-3 punten voor de strijd om het wereldkampioenschap.

,,Ik had last van veel onderstuur”, aldus Verstappen. ,,De bochten kon ik niet echt aanvallen. Het was een beetje een raar gevoel om zo rond te rijden. Ik denk niet dat het te maken had met de set-up van de auto of de voorvleugel. We hebben nog steeds een sterke raceauto, maar moeten deze issues even zien op te lossen.”