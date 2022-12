Janssen en Stengs voorkomen in slotfase nederlaag voor Antwerp van trainer Van Bommel

Kopieer naar clipboard

Vincent Janssen voorkwam in de slotfase een nederlaag Ⓒ ANP Proshots

WESTERLO - Antwerp FC en trainer Mark van Bommel zijn in de Belgische competitie aan de vijfde nederlaag van dit seizoen ontsnapt. De uitwedstrijd tegen Westerlo eindigde in 3-3. Dat was grotendeels te danken aan de Nederlanders Calvin Stengs en Vincent Janssen.