Arkéa Samsic van kopman Quintana niet in Giro: ’Geen makkelijke beslissing’

„Dit is een cruciaal seizoen in de geschiedenis van Arkéa Samsic”, zegt teambaas Emmanuel Hubert. „We willen naar de WorldTour toe en hebben een strategie opgesteld om dat te bereiken.” Daar past de Giro dit jaar echter niet in. Kopman Quintana, in 2014 winnaar van de Ronde van Italië, focust zich op de Tour en de Vuelta. Andere bekende renners in de ploeg zijn Warren Barguil en Nacer Bouhanni uit Frankrijk. „Het was geen makkelijke beslissing om de Giro dit jaar over te slaan, maar ik weet zeker dat in de nabije toekomst onze paden elkaar weer zullen kruisen”, aldus Hubert.

De achttien teams uit de WorldTour hebben automatisch startrecht voor de grote rondes. De teams daaronder, op het procontinentale niveau, zijn aangewezen op wildcards. De organisatie van de Giro heeft na het afhaken van Arkéa-Samsic een extra wildcard beschikbaar. De etappekoers van drie weken begint op 6 mei in Boedapest.