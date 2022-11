Duitsland leeft nog op WK na ontsnapping tegen Spanje

Met Spanje op 4 punten, Japan en Costa Rica op 3 en Duitsland op 1, is er nog van alles mogelijk in de poule. Dat de Duitsers als laatste Costa Rica krijgen, lijkt de reddingsboei te worden voor onze oosterburen. Die ploeg maakte nog maar weinig indruk immers dit WK.

Voor Spanje-coach Luis Enrique was het overigens sowieso een dag met gemengde gevoelens. De kraker op het WK tegen Duitsland, maar vooral de dag dat zijn dochter Xana 13 jaar had moeten worden. Zij overleed eind augustus 2019 aan de gevolgen van kanker.

De laatste ontmoeting tussen de twee toplanden op een WK was op het wereldkampioenschap in Zuid-Afrika in 2010, toen in de halve finale. Carles Puyol besliste toen het duel met een rake kopbal. Spanje stootte door naar de finale en versloeg Nederland uiteindelijk in de finale. Nu, 12 jaar later, andere omstandigheden. Duitsland zocht een WK-lijflijn, terwijl de Spanjaarden natuurlijk een directe concurrent een (bijna) genadeklap konden geven.

Fraaie redding Neuer

Spanje begon sterk. Dani Olmo knalde via de handen van Manuel Neuer - geweldige redding - op de lat na 7 minuten. Het spelbeeld was te voorspellen: Spanje had meer de bal en tikte er op los, Duitsland loerde vooral op de counter via de snelheid van Bayern-spelers Serge Gnabry en Jamal Musiala.

Een geweldige redding van Neuer. Ⓒ ANP/HH

De alsmaar oplopende Jordi Alba mocht vanaf links met rechts vrijuit knallen, maar de poging ging net naast. In een werkelijk moordend tempo ging het op en neer. Zo dacht Antonio Rüdiger bij een dood spelmoment te scoren, maar de vlag en de fluit van de uitstekend leidende arbiter Danny Makkelie (bij zijn WK-debuut) hielden de goal tegen. Voor de Nederlander sowieso fraai dat hij de kraker in de groepsfase mocht fluiten.

Gouden invalbeurt Morata

Toch deed Duitsland de eerste 45 minuten niet per se onder voor de Spanjaarden. De ploeg van bondscoach Hansi Flick was in de tegenaanvallen wat directer naar de goal toe en met de ruimte die Spanje achterin liet, zorgde dat voor veel gevaar, maar geen treffers. Bij de Duitsers viel de jonge Musiala op, terwijl aan de andere kant Pedri het spel veelal naar zich toetrok.

Alvaro Morata kwam in het veld - voor de schoonzoon van Enrique Ferran Torres - en dat sorteerde vrijwel direct effect. De spits zette bij praktisch zijn eerste balcontact op een voorzet van Alba vanaf links zijn voet tegen de bal en het was raak in de 62e minuut: 1-0. Neuer had het nakijken. De Duitse sluitpost keepte overigens zijn achttiende wedstrijd op een eindronde van een WK. Hij komt daarmee op gelijke hoogte met zijn legendarische voorganger Sepp Maier, die in 1974 met West-Duitsland de wereldtitel veroverde.

Alvaro Morata met de fraaie 1-0 in de maak. Ⓒ ANP/HH

Toch kregen de Duitsers echt voldoende kansen deze zondagavond. Joshua Kimmich, maar ook zeker Musiala hadden moeten scoren. De Spaanse doelman Unai Simon wist deze - ietwat zwak ingeschoten kansen - tegen te houden.

Fullkrug pakt lijflijn Duitsland

De verdiende gelijkmaker viel wel. Weer kwam Musiala opzetten, maar de ingevallen Niclas Fullkrug nam de aanval over en knalde de bal achter Simon in de 83e minuut: 1-1.

In de slotfase gingen beide ploegen voor de winst. Aan beide kanten kwamen er kansen, maar een winnaar kwam er niet meer.