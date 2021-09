’PSV kreeg niet wat het verdiende’

Premium Voetbal

PSV nog niet helemaal verlost van Spaanse benauwdheid

PSV wil graag uit de schaduw van Ajax treden. De Eindhovense club besefte dat er een passend antwoord moest komen op de show die de Amsterdammers deze week in Lissabon opvoerden. De reactie was een meeslepend gevecht bij het eerste optreden in de Europa League. Tegen Real Sociedad met zijn peperdure...