Sport Kort: AS Roma rekent op Smalling voor uitduel met Ajax

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Voetbal: AS Roma rekent op Smalling voor uitduel met Ajax

Chris Smalling is waarschijnlijk op tijd fit voor het uitduel van AS Roma donderdag met Ajax in de kwartfinales van de Europa League. "Hij herstelt goed en ik verwacht dat hij er weer bij is", zei trainer Paulo Fonseca zaterdag na het gelijkspel tegen Sassuolo (2-2).

Zonder de Engelse verdediger Smalling moest AS Roma twee tegentreffers toestaan in Sassuolo. De ploeg raakte verder achterop in de race om een ticket voor de Champions League van komend seizoen. AS Roma heeft al 5 punten minder dan Napoli, de huidige nummer 4 van de Serie A.

Rick Karsdorp had een basisplaats bij AS Roma. De oud-verdediger van Feyenoord is geschorst voor het eerste duel met Ajax. Het is nog onduidelijk of Henrikh Mkhitaryan donderdag in de Johan Cruijff ArenA kan spelen.

Judo: Ausma kan stunt niet herhalen in Antalya

12.18 uur: De Nederlanders hebben op de slotdag van het Grand Slam van Antalya niet kunnen meedoen in de strijd om de medailles. Voor Natascha Ausma en Renée van Harselaar eindigde het toernooi in de klasse tot 78 kilogram in de tweede ronde. Marit Kamps (+78 kg) was na één optreden klaar.

Ausma had vorige week met toernooiwinst in Tbilisi haar eerste succes op een Grand Slam geboekt. In de Turkse badplaats begon de 24-jarige judoka met winst op de voor de Republiek Congo uitkomende Duitse Marie Branser. Maar daarna kreeg ze te maken met de Japanse Shori Hamada. De nummer 2 van de wereld bleek te sterk. Van Harselaar, debuterend op een Grand Slam, verloor in de tweede ronde van de Kroatische Karla Prodan. Daarvoor had ze bij haar eerste optreden de Algerijnse Kaouthar Ouallal verslagen.

Kamps, eveneens debuterend, verloor in de klasse +78 kilogram in de eerste ronde van de Litouwse Sandra Jablonskyte. Vrijdag had Kim Polling het enige succes voor Nederland behaald in Antalya. De meervoudig Europees kampioene was de beste in de klasse tot 70 kilogram.

Basketbal: Raptors verslaan Warriors met clubrecord

09.03 uur: Toronto Raptors heeft zijn grootste overwinning ooit geboekt in de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA. Dat deed de kampioen van 2019 tegen Golden State Warriors, de ploeg die in de jaren ervoor drie titels veroverde. In Florida, waar de Raptors vanwege de reisbeperkingen door Covid-19 hun thuiswedstrijden spelen, werd het 130-77. Die marge van 53 punten betekende een clubrecord.

Voor de Warriors, die de geblesseerden Stephen Curry en Draymond Green misten, was het de op twee na grootste nederlaag ooit. Toronto had in de jarige Pascal Siakam de topscorer met 36 punten. De ploeg had juist een magere serie achter de rug. Het was pas de tweede zege in vijftien duels.

Voor de Warriors was het de zesde nederlaag in de laatste zeven wedstrijden.

Curling: Nederlandse mannen verliezen ook tweede partij op WK

08.44 uur: De Nederlandse curlingmannen hebben ook hun tweede partij op het WK in het Canadese Calgary verloren. Het team van bondscoach Shari Leibbrandt en skip Jaap van Dorp ging na een nederlaag tegen een team van Russen (5-8) ook onderuit tegen Noorwegen. De tweede partij op de openingsdag eindigde in 7-4 voor de Noren.

Oranje, met verder Wouter Gösgens, Laurens Hoekman en Carlo Glasbergen in actie op de ijsvloer, knokte zich twee keer terug van een achterstand (0-2 en 2-3) maar zag daarna Noorwegen in de laatste drie ends weglopen.

Aan het toernooi nemen veertien landen deel. Doel van Nederland is een plek bij de beste zes te veroveren. Lukt dat dan plaatst het team zich voor het eerst voor de Olympische Winterspelen, die in 2022 in Peking worden gehouden.

Voetbal: UEFA wacht op garanties van twaalf gastlanden EK

07.01 uur: De Europese voetbalbond UEFA wil uiterlijk woensdag van de twaalf gastlanden van het EK horen hoeveel toeschouwers ze komende zomer naar verwachting kunnen ontvangen. Landen die de UEFA niet kunnen garanderen dat er fans naar binnen mogen in hun EK-stadion, dreigen te worden geschrapt als gastland. De KNVB is ervan overtuigd dat bij de vier wedstrijden in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam op een veilige en verantwoorde manier publiek kan worden ontvangen.

De KNVB voerde de afgelopen dagen overleg met het ministerie van VWS en de gemeente Amsterdam. Woensdag wordt duidelijk op hoeveel toeschouwers die partijen inzetten. De bond moet daarnaast een back-upscenario indienen, voor het geval de coronasituatie in Nederland in de laatste weken voor het EK flink verandert.

„De absolute ondergrens is de situatie zoals we die in september hadden, met toeschouwers op 1,5 meter van elkaar”, zei toernooidirecteur Gijs de Jong eerder al. „Toen konden er zo’n 15.000 mensen in het stadion. Dat moet komende zomer ook makkelijk kunnen op een goede manier. Daarvoor zoeken we naar een innovatief en creatief scenario. Want liever ontvangen we nog meer toeschouwers, 20.000 of 30.000. We zijn ambitieus, maar ook realistisch.” Eric Gudde, de directeur betaald voetbal van de KNVB, zet ondanks het dagelijks stijgende aantal coronagevallen in Nederland ook hoog in. „Ik hoop op een stadion dat voor twee derde, of driekwart, gevuld is.”

Met gebruik van sneltests en de CoronaCheck-app denkt de KNVB op een verantwoorde manier voor een goedgevuld stadion te kunnen zorgen bij de drie groepswedstrijden van Oranje op het EK tegen Oekraïne, Oostenrijk en Noord-Macedonië. De ArenA huisvest ook één duel uit de achtste finales. Vorige week werd in het kader van de Fieldlab-experimenten een proef gehouden met 5000 fans bij de WK-kwalificatiewedstrijd van het Nederlands elftal tegen Letland. De resultaten daarvan laten op zich wachten en kunnen dus niet worden meegenomen in het plan dat volgende week naar de UEFA gaat.

Het idee van de UEFA om ter ere van de 60e verjaardag van het EK het toernooi verspreid over Europa te spelen, leidt in coronatijd tot een bijzonder complexe situatie. Niet alle gastlanden lijken komende week de vereiste garantie te kunnen geven. Vooralsnog heeft alleen Denemarken duidelijk gemaakt hoeveel fans in Kopenhagen welkom zijn: minimaal 11.000. De Deense overheid benadrukte in een verklaring wel dat het Parken-stadion gesloten blijft als het coronavirus weer oplaait. Engeland, dat in Londen de halve finales en de finale van het EK huisvest, heeft al aangegeven best meer wedstrijden te kunnen organiseren als er landen afvallen.