Joep de Mol opvallende afwezige in selectie WK-hockey

De selectie telt achttien spelers, van wie Seve van Ass (HGC) de meeste interlands op zijn naam heeft staan: 201. Andere routiniers zijn Thierry Brinkman (Bloemendaal) en Pirmin Blaak (Oranje-Rood). Die laatste krijgt als eerste keeper de voorkeur boven Maurits Visser (Bloemendaal).

Onder de vorige bondscoach werd verdediger De Mol (Oranje-Rood) nog opgenomen in de selectie voor de Olympische Spelen in Tokio. Andere namen die ontbreken in het team van Delmee zijn aanvaller Jelle Galema (Oranje-Rood) en verdediger Tim Swaen (Bloemendaal).

Jasper Brinkman (Bloemendaal, 9 interlands) en Dennis Warmerdam (Bloemendaal, 15 interlands) zijn aangewezen als reserve. Zij reizen mee naar India en kunnen als vervanger uitkomen als dit nodig is wegens een blessure.

Het WK wordt gehouden in de Indiase plaatsen Bhubaneswar en Rourkela. Nederland is ingedeeld in een groep met Maleisië, Nieuw-Zeeland en Chili. De eerste wedstrijd is zaterdag 14 januari. De Nederlandse mannen nemen het dan op tegen Maleisië.