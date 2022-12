Flinke tegenvaller voor shorttracksensatie Jens van ’t Wout

„Jens en Teun zijn al een aantal dagen ziek en hebben nog altijd verhoging”, meldt de shorttrackploeg. „Het team is voorzichtig en past extra op om nieuwe zieken te voorkomen. Alle teams kampen met zieken.”

Van ’t Wout was juist zo goed in vorm. Vorig weekend boekte hij in Almaty zijn derde wereldbekerzege op rij. De 21-jarige shorttracker won toen de 1000 meter na eerder al de 500 en 1500 meter bij de voorgaande wereldbekerwedstrijd in Salt Lake City (Verenigde Staten) op zijn naam te hebben geschreven.

Voor Boer is het al het tweede wereldbekerweekeinde dat hij mist. In Salt Lake City was hij er niet bij vanwege een positieve coronatest.

Vrouwelijke kanonnen

Xandra Velzeboer en Suzanne Schulting zijn wel op tijd hersteld. Een zieke Velzeboer miste de wedstrijden van afgelopen weekend. Schulting kwam hoestend en proestend wel in actie en won de 1500 meter.