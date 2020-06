Frenkie de Jong mist topper tegen Sevilla

De Jong deed dinsdag al niet mee in de thuiswedstrijd tegen Leganes (2-0). Afgelopen weekend in de gewonnen uitwedstrijd tegen Real Mallorca (0-4) had hij in de slotfase al om een wissel gevraagd vanwege lichte fysieke klachten.

Het duel tussen FC Barcelona, de koploper in La Liga, en Sevilla, de nummer 3, begint vrijdag om 22.00 uur. Donderdagavond neemt Real Madrid het op tegen Valencia.