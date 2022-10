Van Nistelrooy: ’Ik hoef mijn hersens daarover niet te breken’

„Ik heb een wedstrijd in Groningen gezien, waar ik mijn hersens niet over heb hoeven breken. Een wedstrijd waarin 84 minuten iets op de mat is gelegd, wat in lijn was met de vijf wedstrijden ervoor. Maar ik heb ook gezien, dat er een bizarre samenloop was van de gekste zes minuten van de Eredivisie tot nu toe. Daarin hebben we zelf ook fouten gemaakt. Die waren niet moeilijk om te zien. Dan moet je dat kunnen accepteren. Je hebt niet altijd alles onder controle, zoals je graag wil. Dat is ook voetbal. Dan schakel je toch door naar Arsenal met het vertrouwen, dat we de afgelopen weken hebben opgebouwd. Voor mij voelt Groningen alweer als twee maanden geleden. De wedstrijden komen zo snel achter elkaar.”

Van Nistelrooy durft het niet te garanderen, maar heeft wel het gevoel, dat de zeperd in Groningen een eenmalige negatieve uitschieter is geweest. „Ik heb het vertrouwen, dat zoiets niet weer gebeurt tegen Arsenal. Ik heb die zes minuten geëvalueerd als incident. Er waren meerdere individuele fouten achter elkaar. Het mag niet gebeuren, maar het gebeurt. Je moet daarnaast ook vijf goals maken en je maakt er twee. Dat is voor mij de eenvoudige conclusie. Dan verlies je. Dat doet pijn. We zijn karakters en zitten in de topsport. We zijn niet van suiker en gaan weer door naar de volgende.”

"Het kan zomaar zijn dat volgende week in Noorwegen pas de beslissing valt"

De PSV-trainer ziet ook geen reden om nu ineens alles overhoop te gooien. „Nee, want het beeld van de wedstrijd tegen FC Groningen lag in de lijn van de wedstrijden daarvoor ondanks de drie tegendoelpunten en daar houd ik aan vast.”

Goed nieuws

Het goede nieuws voor Van Nistelrooy is dat Erick Gutierrez weer volledig inzetbaar is, nadat hij tegen FC Groningen om fysieke redenen aan de kant was gehouden. Van Nistelrooy hield in het midden of het drietal spelers, dat net hersteld is van blessures (Luuk de Jong, Noni Madueke en Mauro Junior), al klaar is voor een basisplaats. „We zijn voorzichtig met Luuk, Mauro en Noni. Ze zijn lang weg geweest en maken nu heel goede minuten en voortgang op trainingen. De komende vijf wedstrijden zullen we hen nodig hebben en opbouwen voor de volle negentig minuten. Maar ze zijn alvast in ieder geval voor een helft beschikbaar.”

Erick Gutierrez Ⓒ ANP/HH

PSV bleef vorige week in Londen lange tijd goed overeind tegen Arsenal, maar capituleerde uiteindelijk toch door een goal van Granit Xhaka. Het vertoonde spel in de tweede helft geeft Van Nistelrooy het vertrouwen, dat er misschien toch iets mogelijk is tegen Arsenal ondanks het grote krachtsverschil met de Engelse koploper. „Ik hoop dat we door kunnen gaan op de wijze hoe we in de tweede helft hebben gespeeld. Daar was Arsenal de bovenliggende partij, maar in de eerste helft waren ze volledig dominant, stonden we heel laag in ons blok en werden we ver teruggedrongen. In de tweede helft konden we wat meer een vuist maken aan de bal.”

Van Nistelrooy houdt er rekening mee, dat de definitieve beslissing in de strijd met FK Bodø/Glimt om de tweede plaats in de groep, pas valt op de laatste speeldag, als de uitwedstrijd naar Noorwegen op het programma staat. „Naar alle waarschijnlijkheid is dat zo. Maar we gaan voor een wonder. Als je zelf wint en Bodø wint niet (tegen FC Zürich, red.) dan ben je er morgen al. Daar hopen we met zijn allen op. Maar het kan zomaar zijn dat volgende week in Noorwegen pas de beslissing valt.”