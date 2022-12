’Maar twee spelers van Duitsland stonden achter protest bij teamfoto’

Video

Koningin naar Qatar? ‘We gaan Argentinië spiegelen’

Minister voor Buitenlandse Handel Liesje Schreinemacher is te gast bij WNL en spreekt over de afvaardiging van het kabinet naar de wedstrijd Nederland-Argentinië in Qatar. Onder andere de mogelijkheid om Koningin Máxima, die in Argentinië is geboren, te sturen wordt besproken.