Van de Zandschulp op Roland Garros twee maten te klein voor Nadal

Van de Zandschulp begon de partij met een brutale break op de allereerste servicegame van Nadal. De Spanjaard schrok echter direct wakker en brak de Nederlander terug. Daarna ging het hard, want binnen een uur spelen was de partij goeddeels beslist. Toch liet Van de Zandschulp, nummer 29 op de wereldranglijst, bij vlagen nog wel goed tennis zien. Daarbij had hij ook een keer pech, met een moment waarbij het het net zou hebben geraakt.

Bron: discovery+

In de eerste set wist ’BvdZ’ nog drie games te noteren, in de tweede set werd het er al eentje minder en set drie leek helemaal in een recordtempo naar de nummer vijf op de wereldranglijst te gaan.

Snel liep de gravelspecialist namelijk uit naar 4-0, waarmee de set voor Van de Zandschulp bijzonder vervelend leek te worden. De Nederlander toonde echter karakter en knokte door. Met dank aan een knappe break kwam hij zelfs nog terug tot 4-3. Beide spelers hielden vervolgens hun service, waarna Nadal bij 5-4 mocht serveren voor de zege. Eenmaal kwam Van de Zandschulp nog op breakpoint, maar Nadal liet zich een zege niet meer ontnemen en maakte het vakkundig af: 4-6.

Djokovic

Novak Djokovic heeft eenvoudig de vierde ronde van Roland Garros bereikt. De nummer 1 van de wereld én titelverdediger in Parijs won in drie sets van de Sloveen Aljaz Bedene: 6-3 6-3 6-2. De partij duurde 1 uur en 44 minuten.

De als eerste geplaatste Serviër kende weinig tegenstand van de Sloveense nummer 195 van de wereldranglijst. Hij had genoeg aan één break om de eerste set te pakken en won de tweede set door twee keer de opslagbeurt van Bedene te winnen. In de derde set benutte Djokovic op 5-2 zijn tweede matchpoint.

Novak Djokovic

Coco Gauff

Coco Gauff heeft zich verzekerd van een plek in de vierde ronde van Roland Garros. De 18-jarige nummer 23 van de wereld was met 6-3 6-4 te sterk voor Kaia Kanepi uit Estland.

Voor Gauff, die in 2019 opzien baarde door de vierde ronde te halen op Wimbledon, zijn de afgelopen maanden wat teleurstellend verlopen. Ze verloor op de Australian Open in de eerste ronde en vorig jaar kwam ze op de US Open niet verder dan de tweede ronde.

Coco Gauff