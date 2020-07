Coronabesmetting bij ploeggenoot Luuk de Jong (Sevilla)

„Hij vertoont geen symptomen, verkeert in goede gezondheid en zit thuis in isolatie”, aldus Sevilla, waar Luuk de Jong onder contract staat.

Sevilla heeft onmiddellijk alle betrokkenen geïnformeerd en de trainingen uitgesteld. De spelers en staf zijn opnieuw getest en de uitslagen zijn donderdagochtend bekend. Als er geen nieuwe besmettingsgevallen zijn, wil de club de training later op donderdag op individuele basis hervatten.

Sevilla en AS Roma treffen elkaar volgende week donderdag in Duisburg. De achtste finale wordt in één duel beslist.