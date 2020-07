Nemanja Gudelj bevestigt positieve coronatest

De 28-jarige middenvelder liet weten dat het hem goed gaat en dat hij nergens last van heeft. „Ik hoop snel terug te kunnen keren bij mijn ploeggenoten om ze te helpen met de laatste doelen van het seizoen. Tot snel!”, meldde Gudelj.

De voetballer is in quarantaine gegaan en mist mogelijk de wedstrijd uit de achtste finale van de Europa League tegen AS Roma. Sevilla en AS Roma treffen elkaar volgende week donderdag in Duisburg. De achtste finale wordt in één duel beslist.

Sevilla kwam eerder woensdag naar buiten met het bericht dat een van zijn spelers zondag positief had getest op het virus, maar noemde geen naam. „Hij vertoont geen symptomen, verkeert in goede gezondheid en zit thuis in isolatie”, aldus Sevilla, waar ook Luuk de Jong onder contract staat.

Sevilla heeft de spelers en staf opnieuw getest en de uitslagen zijn donderdagochtend bekend. Als er geen nieuwe besmettingsgevallen zijn, wil de club de training later op donderdag hervatten.