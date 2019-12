Vriendschappelijke staredown Verhoeven en Hari

Nadat het tweetal elkaar een aantal seconden in de ogen had gekeken, was er zowaar ruimte voor een omhelzing. Zaterdagavond zal het er naar verwachting een stuk minder vriendschappelijk aan toegaan als Hari en Verhoeven elkaar treffen in de Gelredome in hun strijd om de wereldtitel.

De 35-jarige Hari wil graag revanche voor zijn nederlaag drie jaar geleden tegen de vijf jaar jongere Verhoeven. Destijds was het gevecht in de tweede ronde plotseling voorbij in Oberhausen, omdat Hari geblesseerd raakte aan zijn arm.

