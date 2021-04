Novak Djokovic lijdt gevoelige nederlaag in ellenlang duel in eigen land

Djokovic keek na het verlies van de eerste set in de tweede set tegen een achterstand van 4-2 aan. De getergde Serviër pakte echter vier games op rij en leek in de derde set op weg naar de zege. Karatsev toonde zich mentaal zeer sterk en na een gemist wedstrijdpunt op 5-3 maakte hij het een game later af. De gefrustreerde Djokovic, die vorige week in Monte Carlo in de derde ronde verloor, liet in de laatste game nog twee breakpoints onbenut.

De 27-jarige Karatsev, de revelatie van dit seizoen, haalde begin dit jaar de halve finales op de Australian Open. Vorige maand won hij het grote toernooi van Dubai.

Karatsev neemt het in de finale op tegen de winnaar van het duel tussen de Japanner Taro Daniel en Matteo Berrettini uit Italië.

In 2009 en 2011 wist Djokovic het toernooi in eigen land te winnen. In 2012 werd de laatste editie gespeeld en dit jaar keerde het evenement terug op de kalender.