Pep Guardiola ’not amused’ met parkeerboete in Manchester

Toen de parkeerwachter zag wie hij voor zich had nam hij meteen de gelegenheid te baat en vroeg de Spaanse toptrainer om een selfie. Guardiola reageerde ogenschijnlijk gespeeld geïrriteerd. „Wil je een foto? Dan moet je betalen.” Dit tot hilariteit van de omstanders en de parkeerwachter zelf.

Daarna keurde Guardiola de man geen blik meer waardig, griste de boete tussen de ruitenwisser vandaan en stapte in zijn auto. Van een selfie was geen sprake.

Tekst gaat verder onder de video

Video: bekijk hier hoe de succestrainer de boete ontvangt.

Guardiola weken uitgeschakeld na rugoperatie

Guardiola mist bovendien ook nog de komende competitieduels van Manchester City met Sheffield United en Fulham in de Premier League. De Spanjaard heeft een spoedoperatie aan zijn rug ondergaan en moet even rust houden. Hij wordt voorlopig vervangen door zijn assistent Juanma Lillo.

„Guardiola heeft de laatste tijd last van hevige rugpijn en is naar Barcelona gevlogen voor een spoedoperatie”, meldt City. „De operatie is succesvol verlopen en hij zal nu revalideren in Barcelona. We verwachten dat hij na de interlandperiode weer terugkeert.”

City speelt zaterdag een uitduel met Sheffield United. Op 2 september komt Fulham op bezoek.