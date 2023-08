Pep Guardiola ’not amused’ met parkeerboete in Manchester

Manchester City is het nieuwe seizoen onder leiding van Pep Guardiola uitstekend begonnen met winst van de Europese Supercup en twee zeges in de Premier League. Maar ook de groten der aarde ontsnappen er niet aan: een parkeerboete. Guardiola had zijn auto verkeerd geparkeerd in de straten van Manchester en kreeg prompt een prent.

Pep Guardiola in ’discussie’ met de parkeerwachter. Ⓒ Screenshot