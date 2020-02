Mathieu van der Poel, beter dan een fenomeen

Mathieu van der Poel Ⓒ ANP

DÜBENDORF - Dit was er dus echt een op bestelling. Een regenboogtrui waar hij niet naast kón grijpen. Waarschijnlijk zou Mathieu van der Poel op de luchtmachtbasis van het Zwitserse Dübendorf ook wereldkampioen veldrijden zijn geworden, als hij een ronde lang met de fiets op zijn schouder had moeten rennen. Want nooit eerder kachelde een crosser met zoveel overschot op zijn concurrenten door de bagger. Fenomenaal.