Verstappen, Hamilton en Alonso zorgen voor historisch Formule-1 podium

De Nederlander, Engelsman en Spanjaard, die ook in die volgorde over de finish kwamen, zijn samen goed voor elf wereldtitels: Verstappen en Alonso wonnen er twee, Hamilton was zeven keer de beste van de wereld.

Eén keer eerder waren de beste drie coureurs van een race goed voor elf titels. Dat was in 2020 in Turkije, toen Hamilton zijn zevende titel veroverde en viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel hem als nummer drie op het podium vergezelde. Sergio Pérez werd toen tweede.

Gezien het aantal Grand Prix-zeges (172) mogen de podiumklanten van zondag in Australië zich echter als meest succesvolle drietal ooit zien. Hamilton won tot dusver 103 races, Verstappen 37 en Alonso 32. Na de race in Turkije in 2020 stond de gecombineerde zegeteller van Hamilton, Pérez en Vettel op ’slechts’ 147.

Het oude zege-record (153) onder podiumklanten werd ook gevestigd door Hamilton, Verstappen en Alonso, zo rekende Gracenote uit. Dat was in 2021, toen de drie de Grand Prix van Qatar domineerden. Verstappen moest zijn twee titels toen nog winnen.

Met Verstappen, Hamilton en Alonso stonden er in Australië bovendien weer eens drie wereldkampioenen op het podium. De laatste keer dat dat gebeurde was in 2018, toen Hamilton, Vettel en Kimi Raikkonen bij de eerste drie finishten.

Ayrton Senna

Verstappen leverde in Australië nóg een historische prestatie. Met zijn zege tilde hij zijn totaalaantal podiumplaatsen naar tachtig. Daarmee kwam hij op gelijke hoogte met de legendarische Ayrton Senna.