Clubicoon Sergio Agüero kondigt afscheid bij Manchester City aan

„Het zal emotioneel worden”, tweette Manchester City. Agüero voetbalde namelijk tien seizoenen voor City en groeide er uit tot een waar clubicoon. Het meest beroemd werd hij door zijn goal diep in blessuretijd van de laatste speelronde van het seizoen 2011/12, waardoor de club voor het eerst sinds 1968 landskampioen werd.

Daarna won hij bij de club nóg drie keer de Premier League en ook dit seizoen komt die titel waarschijnlijk naar het Etihad Stadium. Daarnaast won hij tal van Engelse bekers bij de club. Het aandeel van Agüero was vaak enorm. In totaal heeft hij 257 doelpunten in 384 optredens verzameld.

Voorzitter Khaldoon Al Mubarak spreekt dan ook vol lof over de aanvaller: „Sergio’s bijdrage aan Manchester City in de afgelopen tien jaar kan niet genoeg worden benadrukt. Zijn legende zal onuitwisbaar gegrift staan in het geheugen van iedereen die van de club houdt en misschien zelfs in dat van mensen die gewoon van voetbal houden. Dit is nog niet het moment voor afscheidswoorden en -toespraken. Er valt nog veel te bereiken in de resterende tijd die we met Sergio hebben, en we kijken uit naar zijn bijdragen aan de uitdagingen die voor ons liggen.”

Standbeeld voor Agüero

„In de tussentijd doet het me veel plezier om aan te kondigen dat we een kunstenaar opdracht zullen geven om een standbeeld van Sergio te maken dat in het Etihad Stadium zal komen, naast de standbeelden die in aanbouw zijn voor Vincent Kompany en David Silva. En we kijken uit naar de mogelijkheid om Sergio een passend afscheid te geven aan het einde van het seizoen.”

Hij heeft nog niet aangegeven waar hij zijn loopbaan zal vervolgen.