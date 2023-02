Politiek steekspel rond olympische schaatsbaan

„Het plan was om een overdekte hal te maken van de beroemde openlucht-kunstijsbaan in Baselga”, weet Jan Dijkema, tot voor kort lid van de coördinatiecommissie van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) voor de desbetreffende Winterspelen. „Maar dat resulteerde in een dusdanig hoog kostenplaatje, van naar verluidt 70 miljoen euro, dat men naar alternatieven is gaan kijken.”

De Oval Lingotto in Turijn, waar in 2006 de Winterspelen werden gehouden, vormt de meest pragmatische oplossing. Maar Milaan en Turijn zijn momenteel verwikkeld in een politiek steekspel. „De Oval Lingotto kan met relatief weinig geld worden geprepareerd en zou de verstandigste keuze zijn”, zegt Dijkema. „Volgens de laatste berichten ligt deze ijshal op pole position, maar het moet in politiek opzicht nog wel even in elkaar vallen.”