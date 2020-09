Kiki Bertens kritisch op zichzelf: ’Ik moet geduld hebben’

Kiki Bertens kijkt geconcentreerd op Roland Garros. Ⓒ ANP/HH

PARIJS - Geduld lijkt het toverwoord voor Kiki Bertens op Roland Garros. Ze moet in de rally’s niet te snel willen toeslaan met de zware ballen op het trage natte gravel, maar wachten op een uitgelezen kans om te versnellen. Dat deed ze uiteindelijk goed in de gewonnen openingsronde tegen de Oekraïnse Katarina Zavatska. En dat moet ze in tweede ronde ook gaan doen tegen de geslepen Sara Errani.