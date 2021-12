Live Eredivisie: Volg AZ tegen FC Groningen op de voet

AZ - FC Groningen

Vorig seizoen verloren de Alkmaarders bij het debuut van trainer Pascal Jansen met 1-2 van de bezoekers. Als de formatie van Danny Buijs dat kunststukje weet te kopiëren, nestelt de ploeg zich stevig in de middenmoot. Van daaruit moet dan in 2022 het vizier op de plaatsen die recht geven op de play-offs om Europees voetbal. De aftrap in Alkmaar is om 21.00 uur.

Vitesse - PEC Zwolle

Vitesse heeft de eerste helft van het seizoen afgesloten met een thuiszege op PEC Zwolle (1-0). Loïs Openda tekende direct na rust voor het winnende doelpunt. De aanvaller miste in de eerste helft een grote kans op de openingstreffer.

Vitesse klom met de zege naar de vierde plaats van de ranglijst. FC Twente kan de club uit Arnhem woensdag wel passeren. De formatie uit Enschede speelt dan een uitduel met FC Utrecht.

Programma Eredivisie speelronde 18

Dinsdag

18.45 uur: Vitesse - PEC Zwolle 1-0

21.00 uur: AZ - FC Groningen

Woensdag

18.45 uur: SC Heerenveen - Feyenoord

18.45 uur: Willem II - NEC

20.00 uur: Heracles Almelo - SC Cambuur

21.00 uur: Ajax - Fortuna Sittard

21.00 uur: FC Utrecht - FC Twente

Donderdag

18.45 uur: PSV - Go Ahead Eagles

21.00 uur: Sparta Rotterdam - RKC Waalwijk

