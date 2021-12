Live: Sparta - RKC laatste Eredivisieduel dit jaar

PSV gaat als koploper de winterstop in. Het elftal van trainer Roger Schmidt maakte in de laatste wedstrijd tegen Go Ahead Eagles geen fout: 2-0. PSV heeft 1 punt meer dan achtervolger Ajax.

Volg alle duels in de Eredivisie via ons scorebord met de doelpuntenmakers, tussenstanden en uitgebreide statistieken.

Sparta - RKC 21:00 uur

Programma Eredivisie speelronde 18

Donderdag

18.45 uur: PSV - Go Ahead Eagles 2-0

PSV - Go Ahead Eagles 2-0 21.00 uur: Sparta Rotterdam - RKC Waalwijk

Bekijk hier de stand in de Eredivisie

Ajax - Fortuna Sittard

Ajax won de thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard woensdgavond met 5-0. Daley Blind en Antony scoorden binnen 23 minuten. Devyne Rensch en Sébastien Haller (2) bepaalden in de slotfase de eindstand.

FC Utrecht - FC Twente

FC Utrecht heeft een nederlaag tegen FC Twente maar net kunnen voorkomen. Mimoun Mahi kopte het elftal van de geplaagde trainer René Hake diep in blessuretijd langszij: 1-1.

Heracles - Cambuur

Het duel tussen Heracles Almelo en SC Cambuur heeft geen winnaar opgeleverd. De wedstrijd in Twente eindigde in 1-1. Daardoor sluit Cambuur het kalenderjaar af op de keurige achtste plaats. Heracles neemt de dertiende plek in.

SC Heerenveen - Feyenoord

Feyenoord heeft de eerste helft van het seizoen afgesloten met een uitzege op sc Heerenveen (0-3). Guus Til, Marcos Senesi en Bryan Linssen maakten de doelpunten in Friesland.

Willem II - NEC

Willem II verloor in de Eredivisie voor de achtste keer op rij. NEC was in Brabant te sterk voor het team van coach Fred Grim (0-1), dat eind september nog op de tweede plaats stond.

DINSDAG

AZ - FC Groningen

AZ heeft ook de zevende en laatste wedstrijd in de maand december gewonnen. De Alkmaarders hadden lange tijd moeite om ruimte te vinden in het competitieduel met FC Groningen, dat al vanaf de 4e minuut met een man minder speelde na een rode kaart voor verdediger Neraysho Kasanwirjo.

Jesper Karlsson bracht halverwege de tweede helft uitkomst met een fraai afstandsschot: 1-0.

Vitesse - PEC Zwolle

Vitesse heeft de eerste helft van het seizoen afgesloten met een thuiszege op PEC Zwolle (1-0). Loïs Openda tekende direct na rust voor het winnende doelpunt. De aanvaller miste in de eerste helft een grote kans op de openingstreffer.