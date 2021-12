Programma Eredivisie: Vitesse en AZ thuis in actie

Vitesse - PEC Zwolle

PEC Zwolle krijgt vanaf 18.45 uur nog een laatste kans om met iets meer perspectief 2022 in te gaan dan nu het geval is. De hekkensluiter staat exact halverwege de competitie zes punten achter op nummer 17 Sparta en al negen op het ’veilige’ RKC Waalwijk. De formatie van Dick Schreuder zal dan wel een resultaat moeten halen bij Vitesse, dat kan terugkijken op een prima 2021. Met als meest recente opsteker het bericht dat de ploeg definitief overwintert in de Conference League. Desalniettemin zullen de Arnhemmers de kater van afgelopen zaterdag, toen een overwinning bij Sparta in blessuretijd werd verspeeld, willen wegspoelen.

AZ - FC Groningen

Wint Vitesse niet van PEC Zwolle, dan kan AZ de Arnhemmers passeren op de ranglijst. De ploeg van Pascal Jansen moet dan wel winnen van FC Groningen, en dat is nog geen zekerheidje. Vorig seizoen verloren de Alkmaarders bij het debuut van Jansen met 1-2 van de bezoekers. Als de formatie van Danny Buijs dat kunststukje weet te kopiëren, nestelt de ploeg zich stevig in de middenmoot. Van daaruit moet dan in 2022 het vizier op de plaatsen die recht geven op de play-offs om Europees voetbal. De aftrap in Alkmaar is om 21.00 uur.

Programma Eredivisie speelronde 18

Dinsdag

18.45 uur: Vitesse - PEC Zwolle

21.00 uur: AZ - FC Groningen

Woensdag

18.45 uur: SC Heerenveen - Feyenoord

18.45 uur: Willem II - NEC

20.00 uur: Heracles Almelo - SC Cambuur

21.00 uur: Ajax - Fortuna Sittard

21.00 uur: FC Utrecht - FC Twente

Donderdag

18.45 uur: PSV - Go Ahead Eagles

21.00 uur: Sparta Rotterdam - RKC Waalwijk

