Eindhovenaren kunnen megabod uit Engeland moeilijk weigeren Gakpo en Sangaré laten PSV-fans zweten

Door Jeroen Kapteijns

Cody Gakpo applaudisseert naar het publiek, en het publiek in Eindhoven klapt voor hem. De begeerde aanvaller scoort drie keer tegen FC Volendam. Ⓒ FOTO ORANGE PICTURES

EINDHOVEN - Op de avond van de Nederlandse transferdeadline had Cody Gakpo, het Eindhovense middelpunt van het spel van loven en bieden, met een hattrick een fors aandeel in de 7-1 zege van PSV op FC Volendam. Uit het feit dat de door Southampton begeerde aanvaller zijn dure benen blootstelde aan Volendamse tackles, kan niet worden afgeleid dat Gakpo tot aan de volgende window in januari PSV-speler is. De Engelse transfermarkt is ook vandaag nog open, zodat een vertrek van de aanvaller of middenvelder Ibrahim Sangaré nog steeds tot de mogelijkheden behoort.