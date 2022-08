Premium Het beste van De Telegraaf

Bol na unieke dubbelslag: ’Iedereen denkt, die doet het wel even’

Door Willem Held

Een dolblije Femke Bol met de Nederlandse vlag. Ⓒ ANP/HH

MÜNCHEN - Verrassend was het niet meer, maar het moest nog wel even gebeuren. Femke Bol, 22 jaar oud en nu al wereldberoemd in de atletiek, schreef geschiedenis op de plek waar het Nederlands voetbalelftal in 1988 Europees kampioen werd. Ze is de eerste vrouw ooit die in één internationaal titeltoernooi kampioen werd op de 400 meter vlak en de 400 meter horden.