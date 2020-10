Lef van Frank de Boer beloond

Donny van de Beek tekende tegen Italië voor de Nederlandse gelijkmaker. Ⓒ AFP

AMSTERDAM - Het klinkt paradoxaal als een trainer vijf in plaats van vier verdedigers opstelt. Maar Frank de Boer is in Italië beloond voor zijn moed (1-1). De nieuwe bondscoach durfde het in de Nations League – na twee tactische trainingen – aan om het traditionele 4-3-3 overboord te gooien en de vorige maand nog superieure Italianen met eigen middelen (5-3-2) te bestrijden.