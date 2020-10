PSV dicht bij huur Bayern-talent Adrian Fein (21)

Fein is van nature een defensieve middenvelder, die ook centraal achterin uit de voeten kan. Met die veelzijdigheid kan hij niet alleen de concurrentiestrijd op het middenveld aangaan. Ook wordt de 1 meter 86 lange speler voorlopig de vervanger van landgenoot Timo Baumgartl binnen de selectie van PSV. De laatste staat na een mislukt seizoen voor een verhuur aan het Engelse Fulham. De veelzijdigheid van Fein, maakt het voor PSV ook makkelijker om middenvelder Michal Sadilek te verhuren. Slovan Liberec ligt op pole-position, ten opzichte van Sparta Rotterdam.

Fein werd vorig seizoen verhuurd aan Hamburger SV en kwam tot 31 duels in de Tweede Bundesliga. Hij is één van de drie nieuwe aanwinsten die PSV in de laatste uren voor de deadline nog wil strikken. Zo wordt er ook nog gekeken naar een aanvallende versterking door het vertrek van Bruma en een vleugelverdediger.