Ronaldo (37) laat zich niet in kaarten kijken over toekomst: ’Ik ben de baas’

In het Estádio do Dragão speelt de 37-jarige Ronaldo dinsdagavond met Portugal tegen Noord-Macedonië, met als inzet een WK-ticket. Verliezen de Portugezen die wedstrijd, dan is de kans groot dat de aanvaller van Manchester United geen WK meer zal spelen. „Ik ben de baas. Punt”, reageerde hij op een vraag over zijn toekomst.

Ronaldo twijfelt er niet aan dat Portugal in Qatar aanwezig zal zijn. „Ik heb er veel vertrouwen in.” Verder had hij nog een bijzondere wens. „Ik lag gisteren in mijn bed en dacht bij mezelf dat het mooi zou zijn dat morgen na het begin van het volkslied de muziek zou stoppen en we allemaal zouden zingen zonder muziek. Ik ben er zeker van dat we zullen winnen als de fans ons zoals donderdag steunen.” De Portugezen trokken toen met 3-1 aan het langste eind tegen Turkije.

Noord-Macedonië wil opnieuw stunten

Na de 0-1 stuntzege tegen Italië hoopt Noord-Macedonië dinsdagavond met Portugal een nieuwe voetbalgrootmacht aan zijn degen te rijgen. Het Balkanland zou zich in dat geval voor het eerst plaatsen voor een WK.

Het vertrouwen is groot bij Noord-Macedonië, na de overwinning in Palermo. Aleksandar Trajkovski bezegelde met een late treffer het lot van de Europese kampioen. Italië is er daardoor voor het tweede WK op rij niet bij.

„Het wordt mogelijk een van de moeilijkste en meest opwindende wedstrijden voor ons”, verklaarde aanvallende middenvelder Elif Elmas maandag. „We hebben 90 minuten om onze kinderdroom te realiseren, en niet alleen de onze maar die van een heel land. We moeten ons er eenvoudigweg bewust van zijn dat we deze kans niet mogen missen.”

Noord-Macedonië wil in Porto een vierde uitzege op rij boeken. Dan moet Ronaldo wel voor de bijl. „We willen de carrière van Ronaldo niet schaden, maar we denken dat we kunnen winnen tegen Portugal”, stelde winger Ezgjan Alioski.

Vorig jaar werkten de Noord-Macedoniërs met het EK hun eerste grote toernooi af. Ze strandden in de groepsfase.

Bron: Het Nieuwsblad