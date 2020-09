Roland Garros om snel te vergeten voor Robin Haase

Middelkoop wist met zijn Braziliaanse dubbelpartner Marcelo Demoliner niet te winnen van de Brit Daniel Evans en de Pool Hubert Hurkacz. Evans en Hurkacz waren met 7-6 (2) 3-6 7-5 net iets te sterk.

Haase verloor met zijn partner Joao Sousa uit Portugal van de Zweed Robert Lindstedt en de Australiër Jordan Thompson. Nadat Haase en Sousa de eerste set nog hadden gewonnen met 6-2, namen de tegenstanders het initiatief over en grepen met 6-3 en 7-5 de zege.

Voor Haase, die is weggezakt naar de 174e plaats op de wereldranglijst, is het de eerste keer na tien edities op rij dat hij niet meedoet aan het enkelspel van Roland Garros.

In het dubbelspel in Parijs kwam hij voor het tiende jaar op rij in actie. Twee keer, in 2014 en in 2019, haalde hij de derde ronde.