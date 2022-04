Buitenlandse media lyrisch na zege Van der Poel: ’Gewoonweg adembenemend’

Wielrennen

Pogacar ’niet boos, maar gefrustreerd’ na hectische sprint in De Ronde

Was hij de beste in koers? Misschien wel. Tadej Pogacar imponeerde met fantastische passages op de Oude Kwaremont en de Koppenberg, maar liet zich ringeloren door de achterblijvers in een hectische sprint. „Ach, dat is nu eenmaal wielrennen”, relativeert de tweevoudige Tourwinnaar.