Leclerc reed 1 kilometer te hard door pitstraat: ’Ongelukkige situatie’

,,Het verschil was enorm”, aldus Binotto. ,,Maar dit wordt niet de kloof in de komende races. Spa-Francorchamps is een lang circuit met lange rechte stukken. De aanstaande Grand Prixs hoop ik dat we dichterbij zitten. Het belangrijkste is dat we de problemen die we hebben met de degradatie van de banden weten op te lossen.”

Carlos Sainz (derde in België) voorspelt dat Ferrari komend weekeinde in Zandvoort competitief moet kunnen zijn, gezien de lay-out van het Nederlandse circuit. Binotto verdedigt op zijn beurt de keuze om Charles Leclerc aan het einde nog naar te binnen te halen voor een pitstop, in een poging de snelste ronde te rijden en een bonuspunt te pakken. Leclerc zei over de boordradio op dat moment al dat hij dat te risicovol vond.

Bekijk ook: Helmut Marko moet Jos Verstappen gelijk geven

Die poging mislukte jammerlijk. Niet alleen reed Leclerc niet de snelste ronde en moest hij Fernando Alonso nog inhalen, ook bleek hij 1 kilometer per uur te hard te hebben gereden in de pitstraat. Door de daaropvolgende straf van vijf seconden, kwam hij alsnog achter Alonso terecht in de eindrangschikking (zesde).

Bekijk ook: Max Verstappen met Belgische droomzege op zak richting Zandvoort

,,Het was vooral een ongelukkige situatie. Het is niet dat we daardoor niet meer de beslissing moeten nemen om dapper te zijn en te gaan voor de snelste ronde”, stelt Binotto. ,,We wisten dat het close zou worden met Fernando, maar ook dat we hem weer konden inhalen op verse banden en konden profiteren van de DRS achter hem. De sensor die we normaal gebruiken werkte niet meer, vanwege de oververhitting. Dat kwam dan weer omdat een tear-off-strip van de helm van Max Verstappen in de remkoeling van Leclerc was gekomen, waardoor hij al een vroege pitstop moest maken.”