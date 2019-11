Geblesseerde Depay mist ook FC Zenit

Memphis Depay is er niet bij tegen Zenit. Ⓒ EPA

LYON - Olympique Lyon speelt woensdag in de Champions League tegen FC Zenit zonder Memphis Depay. Coach Rudi Garcia heeft de aanvaller niet opgenomen in zijn selectie voor het duel in groep G. Kenny Tete behoort wel tot de 22 spelers die inzetbaar zijn in Sint-Petersburg.