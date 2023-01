Koeman stak Berghuis hart onder de riem na Klassieker-interview

,,Ik heb een appje gestuurd aan Steven, om te zeggen dat ik het heel goed vond”, vertelde Koeman bij zijn perspresentatie. „Vaak houd je je mond, ook uit angst. Want de media hebben de pen, hebben de microfoon. Hij voelde dat zo en ik was gisteren ook bij de wedstrijd. Dan kom je aan bij De Kuip en ik dacht ‘ga ik naar het voetbal?’. Dan zie je ME, netten, je kunt niet normaal parkeren. Het is een maatschappelijk probleem.”

„Er was zoveel haat richting Ajax. Jammer dat het niet op een andere manier kan. Ik heb het zelf ook meegemaakt en weet wat het kan doen met de familie, met oma, met je vrouw, met je kinderen. Dat wordt niet altijd beseft door mensen die van alles roepen op tv”, aldus Koeman.