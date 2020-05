Techniek Lionel Messi noopte scheidsrechter Mark Clattenburg tot ’andere manier van fluiten’

Clattenburg had nog nooit op eenzelfde veld als de Argentijnse ster gestaan, tot de bewuste Champions League-ontmoeting tussen FC Barcelona en Paris Saint-Germain in april 2015.

Hij had meteen door iets heel bijzonders te zien. Ondanks dat hij Messi nog zelfs een gele kaart gaf. De onwaarschijnlijk snelle dribbel- en voetbewegingen van de nummer 10 van Barcelona noopte de leidsman tot een andere manier van fluiten.

’Niet te geloven’

„Het was Barcelona tegen PSG en - omdat ik er zo kort op stond - weet ik nog dat ik dacht: ’Oh mijn god, dit is niet te geloven’”, laat hij weten via zijn column in de Daily Mail. „Als scheidsrechter ben je gewend om de bal te volgen. Met hem (Messi, red) kan je zelfs daar het zicht op verliezen. Kan je nagaan hoe dat voor verdedigers is!”

De leidsman vervolgt: „Ik moest de manier hoe ik situaties analyseerde veranderen als hij aan de bal was. Hij was zo technisch vaardig dat tegenstanders hem op verschillende manieren probeerden te stoppen; soms door op zijn voet te staan, of soms met hun bovenlijven. Ook als scheidsrechter kijk je uit naar een duel waarin Messi meespeelt. Je weet dat het speciaal kan worden.”