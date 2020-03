Ook Noorwegen en Groot-Brittannië zien Olympische Spelen niet zitten

Dat heeft voorzitter Berit Kjøll van het Noors Olympisch Comité gezegd. „Mijn duidelijke advies aan mijn bestuur zal zijn dat we gezien de ernstige situatie waarin we verkeren geen sporters naar de Zomerspelen of de Paralympics in Tokio dienen te sturen”, liet Kjøll weten.

Pas als het coronavirus wereldwijd volledig onder controle is, wil de Noorse preses de topsporters uit haar land afvaardigen naar beide vierjaarlijkse evenementen.

Eerder lieten Canada en Australië al weten dat ze niet van plan zijn om sporters komende zomer naar Tokio 2020 te sturen. Een groeiend aantal landen, waaronder Spanje, Brazilië, Polen, Servië en Kroatië, heeft bij het Internationaal Olympisch Comité (IOC) aangedrongen op uitstel van de Spelen. Oostenrijk voegde zich maandagmiddag bij monde van sportminister Werner Kogler bij de landen die Tokio 2020 willen verplaatsen naar latere data.

De Nederlandse sportkoepel NOC*NSF wacht vooralsnog op het IOC. Binnen vier weken komt de mondiale sportkoepel met het besluit of het mega-evenement in Japan op de vastgestelde data kan doorgaan. Anders volgt uitstel, afstel is volgens het IOC geen optie.

Groot-Brittannië

Groot-Brittannië staat op het punt het voorbeeld van Australië en Canada te volgen en zich terug te trekken voor de Olympische Spelen van Tokio, als die volgens plan in de komende zomer worden gehouden. Dat zei Hugh Robertson, voorzitter van het Britse nationaal olympisch comité.

„Als het virus zich zo ontwikkelt als onze regering het verwacht, is het uitgeloten dat we afreizen”, aldus Robertson. „Ik zie geen enkele mogelijkheid om onze atleten dan goed voorbereid aan de start te krijgen. Ik verwacht daarom dat we ons snel bij Australië en Canada zullen aansluiten. De trainingsaccommodaties zijn dicht en zullen dat voorlopig ook wel blijven.”

Als tweede reden om af te zeggen noemde hij dat het „wellicht niet fatsoenlijk is” om in een tijd als deze met Olympische Spelen bezig te zijn.