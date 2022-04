Comeback Rico Verhoeven in oktober tijdens ‘vechtsportfeest’

Tijdens het evenement worden sportwedstrijden afgewisseld met muziekoptredens, artistieke shows en verregaande interactie met het publiek. Naast het gevecht met Verhoeven staan er diverse andere (kick)bokspartijen op het programma, waaronder een celebrity boxing match met voormalig Oranje-international Dirk Kuyt. Bovendien worden diverse goede doelen aan het gala gekoppeld.

Het gevecht van Verhoeven is geen titelpartij. De organisatie belooft echter een tegenstander van topformaat. De al sinds 2013 ongeslagen kickbokser is in het verleden vaker als kampioen de ring ingestapt zonder dat zijn gordel op het spel stond. Zoals in 2016 tegen Badr Hari. Verhoeven heeft altijd gezegd dat hij zich na een eventuele nederlaag in een dergelijk prestigegevecht geen kampioen meer zou voelen. Er staat in Ahoy dus weldegelijk veel op het spel.

Verhoeven kan dit ‘uitstapje’ maken, omdat hij dat is overeengekomen met Glory-eigenaar Pierre Andurand bij zijn contractverlenging in 2019.

De Glory-kampioensgordel, die Rico Verhoeven vorig jaar met succes verdedigde tegen Jamal Ben Saddik, staat in oktober niet op het spel. Ⓒ Glory

Idee

Verhoeven legt uit hoe het idee voor ‘Hit it’ is ontstaan. ,,Een jaar voordat de coronacrisis uitbrak, ontstond het inzicht dat er geen avondvullend evenement bestond voor mensen die van zowel sport als entertainment houden. Een mix die we vooral vanuit Amerika kennen.”

"Mijn doelen? Mijn partij winnen én het publiek op alle mogelijke manieren in de watten leggen"

„De afgelopen jaren zag ik een steeds groter en nieuw publiek op mijn wedstrijden afkomen. Mensen die vanwege de vooroordelen nog niet eerder bij een boks- of kickbokswedstrijd waren geweest. Dat waren mensen die met familie en vrienden wel naar tennis-, voetbal- en darts-wedstrijden gingen, of shows zoals De Vrienden van Amstel Live. Ik kreeg vaak te horen dat ze mijn gevechten heel leuk vonden en vaker wilden komen kijken. Juist deze groep wil ik graag blijven bedienen en in mijn ogen is dit evenement daar zeer geschikt voor.”

Hoog niveau

Naast de partij van Verhoeven, de celebrity boxing-wedstrijd van Kuyt en diverse nog aan te aankondigen andere gevechten wordt ook een zogeheten ‘white collar fight’ georganiseerd. ,,Daarbij vechten twee bekende ondernemers of zakenmensen tegen elkaar. Zie je het al voor je? Twee telecombazen, die het tegen elkaar opnemen met als inzet: wie heeft de beste dekking van Nederland? Ook zij zullen maandenlang op professionele wijze worden begeleid door toppers uit de boks- en kickbokssport. Ik vind het namelijk belangrijk dat alle gevechten van een hoog niveau zijn”, aldus de op alle vlakken perfectionistische Verhoeven.

,,We gaan een avond vol gezelligheid, muziek, dans en sport neerzetten”, aldus Rico Verhoeven. Ⓒ Glory

Timor Steffens

Timor Steffens neemt het artistieke leiderschap voor zijn rekening en gaat onder meer een halftime-show produceren, zoals sportliefhebbers die kennen van de Super Bowl. De bekende danser werkte in Amerika met grote namen als Michael Jackson en Chris Brown. ,,Ik heb opgetreden bij evenementen als de Billboard Music Awards, de Video Music Awards en NBA All Star-wedstrijden. Dat was echt fantastisch. Er komt bij dat soort events zóveel samen en het publiek wordt echt verwend. In Nederland zie je dat bijna niet. De eerste muziekartiesten, uit binnen- en buitenland, zullen we de komende weken bekendmaken.”

Verhoeven is duidelijk over zijn doelen in Ahoy: ,,Natuurlijk mijn partij winnen én het publiek op alle mogelijke manieren in de watten leggen.”

