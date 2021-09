Jan Lammers: ’Formule 1 is heel blij met ons’

Die optie is er ’vanuit’ het circuit. Dus als de organisatie de komende jaren ’ja’ blijft zeggen, is nog minimaal vier jaar koningsklasse-racen in Zandvoort gegarandeerd. „Het management van de Formule 1 zal daar wel van uitgaan. Ze zijn heel blij met ons en maken dat aan alle kanten kenbaar”, aldus Lammers. „Uiteraard zijn we daar heel erg blij mee.”

Lammers (65) spreekt van een zeer geslaagd weekeinde in Zandvoort. „Mooi is dat ook de doorgewinterde bezoeker van dit circuit soms verdwaalt, omdat hier een complete metamorfose is geweest. Die denken: wauw, wat is hier allemaal gedaan? We kunnen eigenlijk niet blijer zijn met alles en worden er bijna verlegen van. Terwijl we daar als Nederlanders helemaal niet zo goed in zijn.”

De directeur is ’positief verrast’. Over de logistiek rond het evenement, de ontvangst van Max Verstappens concurrent Lewis Hamilton én de reactie van alle coureurs. „Het is voor hen een compleet nieuw circuit, met die twee kombochten. Als iemand als Lewis, met zijn statuur, dan zegt dat de baan episch is, is dat fantastisch voor ons. Hamilton verdient sowieso een enorm compliment. De manier waarop hij zich hier heeft gepresenteerd en omgaat met de Nederlandse fans, heeft ons enorm geholpen. Los van het feit dat hij een aardig pakkie kan sturen. Daarnaast is het fascinerend om te zien hoe goed het is gegaan met het verkeer. Een badplaats is per definitie een doodlopende straat, zie dat allemaal maar eens op te lossen. Daar zijn we goed in geslaagd.”