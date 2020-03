KNVB: ’Liever uitstel dan wedstrijden zonder publiek’

„We stellen de wedstrijden liever uit dan dat we ze zonder publiek laten spelen”, zegt een KNVB-woordvoerder. „Dat is pas onze laatste optie, als het echt niet anders kan en we anders geen ruimte meer hebben op de speeldagenkalender.”

Komend weekeinde gaan in de eredivisie de wedstrijden Willem II - sc Heerenveen, PSV - FC Emmen en RKC Waalwijk - FC Groningen niet door. In de eerste divisie worden TOP Oss - FC Den Bosch en Jong PSV - Go Ahead Eagles uitgesteld. Woensdag komen de clubs bij elkaar in Zeist om de mogelijke scenario’s voor de rest van het seizoen te bespreken.

Zonder publiek

De bond wil niet nu al overgaan op wedstrijden spelen zonder publiek, zoals in heel wat andere Europese landen gebeurt. Ook in de Champions League en Europa League gaan bij steeds meer wedstrijden de stadions uit voorzorg op slot voor toeschouwers.

De Italiaanse competitie is zelfs helemaal stilgelegd, in ieder geval tot begin april. De bond gaat proberen de wedstrijden opnieuw in te plannen, maar onduidelijk is of dat ook lukt. Mogelijk komt er daardoor dit seizoen geen kampioen in de Serie A. Het is een van de drie opties die bondsvoorzitter Gabriele Gravina dinsdag, via een conference call, besprak met al zijn competitieleiders. Het is ook mogelijk dat er op basis van de ranglijst zoals die nu is, twee play-offs komen: om de titel en om degradatie. Italië heeft in Europa te maken met het grootste aantal besmettingen en slachtoffers van het coronavirus.