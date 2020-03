Thomas Krol wint wereldbeker 1000 meter in stijl

In het eindklassement van de wereldbeker steeg Krol van de tweede naar de eerste plaats. Kai Verbij zakte naar de tweede plaats. Als tegenstander van zijn goede vriend Krol reed hij de derde tijd: 1.08,13. De Canadees Laurent Dubreuil eindigde als tweede met 1.08,11.

Kjeld Nuis kon de hoge verwachtingen niet waarmaken. In de rit na Krol en Verbij kwam de olympisch kampioen op deze afstand niet verder dan de vijfde tijd: 1.08,30. Lennart Velema eindigde als elfde in 1.09,04.

Voor Krol was het dit seizoen zijn derde wereldbekerzege op de 1000 meter. In Calgary eindigde hij als tweede achter de Russische wereldrecordhouder Pavel Koelizjnikov, die in Thialf niet aan de start verscheen. Bij de WK afstanden vorige maand in Salt Lake City werd Krol op de 1000 meter gediskwalificeerd nadat hij de derde tijd had gereden.

"Echt, heb ik zoveel geld gewonnen?"

Krol verdiende zaterdag in Thialf 20.000 dollar met zijn triomf. Hij komt zondag op de 1500 meter ook nog in actie. Als nummer 4 in de tussenstand heeft hij nog een kleine kans op zijn tweede wereldbeker in zijn loopbaan.

„Echt, heb ik zoveel geld gewonnen?”, sprak Krol na afloop van zijn huldiging vol ongeloof. „Dat wist ik absoluut niet. En er kan inderdaad nog meer bij komen als zondag de 1500 meter ook goed verloopt. Ik ga opnieuw vol voor de eindzege, al moet ik nog wel de nodige punten inlopen op mijn concurrenten. Het prijzengeld kan ik in elk geval goed gebruiken. Mijn vakantie naar Australië heb ik nu al terugverdiend”, doelde hij op de reis die hij met Verbij en de onlangs gestopte Michel Mulder binnenkort gaat maken.

