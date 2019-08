AZ-directeur Robert Eenhoorn. Ⓒ BSR/Soccrates

ALKMAAR - Gejuich stijgt op in de brasserie van het AZ-stadion. Een paar uur voordat het rapport van Royal Haskoning over het dakdrama bekend zal worden gemaakt, komt er goed nieuws binnen vanuit Monaco. AZ is er in poule H gekoppeld aan het grote Manchester United.