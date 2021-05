Goed nieuws voor Daley Blind: ’Het had slechter kunnen aflopen’

Blind is blij met de medische begeleiding die hem de afgelopen twee maanden heeft klaargestoomd voor EK-deelname. „Ik heb heel goed naar ze geluisterd en ben hun dankbaar. Ik heb veel steun gehad, ook van het thuisfront. We hebben de grenzen opgezocht. Dan moet je vertrouwen hebben in jezelf en in de mansen die zeggen dat iets wel kan”, aldus de linkspoot van Oranje.

Blind zat met zijn enkel een krappe drie weken in het gips, waar een ’normaal’ mens minstens zes weken aan gips gebonden zou zijn. „In mijn gedachte was het erger dan het uiteindelijk is. De pijn deed erger vermoeden dan het uiteindelijk was. Ik besef goed dat het slechter had kunnen aflopen”, blikte Blind terug op die vervelende avond op het kunstgras in het ministaatje.

Blind hoopt op 6 juni tegen Georgië weer speelminuten te krijgen. Dat is een week voordat Oranje het EK begint tegen Oekraïne. „Ik hoop het. Ik werk gewoon keihard elke dag om zo snel mogelijk teurg te keren. Hoe sneller hoe beter. We zullen zien hoe snel het gaat.”