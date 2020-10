’George Russell ideale coureur naast Max Verstappen’

Luister de Formule 1-podcast van De Telegraaf hier, hieronder of via alle bekende podcast apps.

Het walhalla van Red Bull gaat in rook op nu motorleverancier Honda na 2021 uit de Formule 1 vertrekt. Heeft het team van Max Verstappen nog andere opties dan een verzoening met Renault? Albers is duidelijk: „Als Dietrich Mateschitz (mede-oprichter Red Bull, red.) iets voor ogen heeft en zich er boos over maakt, kan alles.” De voormalig F1-coureur denkt bijvoorbeeld aan het eigenhandig ontwikkelen van een motor met de hulp van Honda of het aantrekken van motorbaas Andy Cowell, die dit jaar is gestopt bij Mercedes.

Volgens Van Haren moet Red Bull nu met een enorm goed plan komen om Verstappen perspectief te bieden, anders is de kans nog groter dat hij vertrekt na 2021. Albers heeft moeite met die uitspraak. „In Nederland leeft het idee dat iedereen maar rekening moet houden met Max Verstappen, maar zo werkt het niet in de Formule 1.” Van Haren vraagt zich vervolgens af waar Red Bull zou zij zonder Verstappen. Albers draait het liever om: „Wat is Max zonder Red Bull? Er zijn slechts twee topteams, hij kán nergens anders naartoe.”

Om die reden is het volgens Albers interessanter om te speculeren wie de tweede coureur bij Red Bull wordt. De prestaties van Albon liggen namelijk zo ver van Max Verstappen vandaan dat dit de auto niet ten goede komt. Albers ziet in George Russell de ideale tweede man. In de podcast legt hij uit waarom.

Tot slot: wat zijn de verwachtingen voor de Grand Prix op de Nürburgring in de Duitse Eifel? Volgens de voormalig F1-coureur is het een gaaf circuit met veel niveauverschil waar de set-up van de auto het verschil kan maken. En het wisselvallige weer kan voor extra spektakel zorgen.