Van Gaal: ’Het WK begint voor ons morgen pas écht’

Oranje speelde in de poulefase tegen Senegal, Ecuador en Qatar en versloeg in de achtste finales de Verenigde Staten. ,,Argentinië is in mijn ogen een topland, met topvoetballers in hun selectie. Het zijn toch andere landen - met wellicht Brazilië in de volgende ronde - dan die we toch tot dusverre hebben gehad.”

Dat er pak ’m beet 40.000 Argentijnen in het stadion zitten vrijdag, en slechts 1100 Nederlanders, vindt de bondscoach niet per se een probleem. ,,Mijn spelers zijn professioneel genoeg om daarmee om te gaan. Maar het zal niet gemakkelijk zijn als zij met 40.000 Argentijnen zitten en wij met een stuk minder fans.”

Het Nederlands elftal traint om 16.00 uur voor het laatst richting het duel tegen Argentinië. Ⓒ ANP/HH

