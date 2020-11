Waslijst aan blessures bij Liverpool steeds langer

Vorig week werd al duidelijk dat Liverpool het maanden moet stellen zonder Joe Gomez. De 23-jarige verdediger heeft een zware knieblessure.

Liverpool heeft een volle ziekenboeg. Eerder al zag trainer Jürgen Klopp Virgil van Dijk, Fabinho, Trent Alexander-Arnold, Alex Oxlade-Chamberlain en Thiago Alcântara wegvallen. Aanvaller Mohamed Salah testte afgelopen vrijdag positief op het coronavirus

Begin december is Liverpool de tegenstander van Ajax in de Champions League. Liverpool, de winnaar van het toernooi in 2019, heeft in de groep van Ajax nog geen puntenverlies geleden.