Ajacieden maken gehakt van gezeur over ideale voorbereiding

Valentijn Driessen. Ⓒ René Bouwman

Na vijftig seconden FC Midtjylland-Ajax bleken alle bespiegelingen dat de Amsterdammers gebukt zouden gaan onder een bizarre voorbereiding op helemaal niets gebaseerd. De 0-1 van Antony relativeerde direct het overspannen gedrag van veel trainers als het over de voorbereiding op een wedstrijd gaat. Ook op het hoogste niveau blijven profvoetballers mensen voor wie voetballen plezier maken is. Focussen, spanningsbogen, imagineren, hotel-quarantaine en wat voor hoogdravend gezeur allemaal; Tadic maakte er in de 13e minuut met zijn doelpunt helemaal gehakt van.